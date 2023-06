Três corpos são recuperados após naufrágio de migrantes na costa grega

Três corpos foram recuperados durante as buscas por sobreviventes do naufrágio de um barco pesqueiro sobrecarregado de migrantes no litoral da Grécia, uma tragédia com 78 mortos, anunciou a Guarda Costeira grega nesta segunda-feira (19).

Os corpos "se encontravam em avançado estado de decomposição", e foi impossível determinar o sexo, afirmou uma porta-voz dessa força.

Os cadáveres foram encontrados ao oeste da península do Peloponeso, na área onde o pesqueiro afundou, na quarta-feira passada, com centenas de migrantes a bordo, acrescentou a mesma fonte.

Até agora, 104 pessoas foram resgatadas, incluindo 47 sírios, 43 egípcios, 12 paquistaneses e dois palestinos, conforme balanço das autoridades divulgado no dia do naufrágio.

O barco partiu do Egito sem passageiros com destino a Tobruk, uma cidade do leste da Líbia, para embarcar os migrantes e seguir em direção à Itália, de acordo com fontes portuárias.

