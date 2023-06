Torcedor do United é banido por 4 anos por usar camisa com deboche à tragédia de Hillsborough

Um torcedor do Manchester United foi proibido de entrar em estádios de futebol por ter usado durante a final da Copa da Inglaterra uma camisa com uma frase que debochava da tragédia de Hillsborough.

O torcedor tinha sido detido depois do jogo, no dia 3 de junho, em que o United foi derrotado pelo Manchester City por 2 a 1 no estádio de Wembley.

A camisa tinha o número 97, em alusão ao número de torcedores do Liverpool - rival histórico do Manchester United - que morreram pisoteados no estádio de Hillsborough em 1989, na maior tragédia do futebol inglês. Junto ao número, lia-se a frase "Not enough" ("Insuficiente", em tradução livre).

Fotos desse torcedor e sua camisa foram rapidamente divulgadas nas redes sociais e denunciadas à polícia, que conseguiu localizar o homem: James White, de 33 anos.

Em um primeiro momento, White declarou à polícia que a camisa era uma homenagem a seu avô, falecido aos 97 anos, e que a frase se referia ao fato de ele não ter tido filhos suficientes.

No tribunal de Willesden, no entanto, ele se declarou culpado por ter usado "uma inscrição ameaçadora e ofensiva, suscetível de constituir um ataque ou provocar medo e angústia".

James White não poderá comparecer a nenhum jogo de futebol oficial durante quatro anos e terá que pagar 1,5 mil libras (R$ 9,2 mil na cotação atual) como multa e gastos judiciais.

White já tinha sido condenado anteriormente em várias ocasiões por fatos não relacionados ao futebol. Segundo a agência britânica PA, ele ironizou a leitura do veredicto.

Na semana passada, um torcedor do Tottenham também foi proibido de acessar estádios por três anos, depois de ter feito gestos de deboche sobre a tragédia de Hillsborough em um jogo em Anfield, casa do Liverpool, no dia 30 de abril.

