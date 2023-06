Técnico argentino Diego Cocca é demitido da seleção mexicana após 4 meses no cargo

O técnico argentino Diego Cocca foi demitido do comando da seleção do México nesta segunda-feira (19), apenas quatro meses depois de assumir o cargo, após a derrota da equipe para os Estados Unidos nas semifinais da Liga das Nações da Concacaf.

"O natural seria esperar o final da Copa Ouro, mas hoje já não temos tempo a perder, então comunico que tomei a decisão de dar por encerrado o contrato de Diego Cocca e dos integrantes de sua comissão técnica", informou o presidente da Federação Mexicana de Futebol (FMF), Juan Carlos Rodríguez.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais da FMF, Rodríguez informou que o mexicano Jaime Lozano vai assumir a seleção interinamente na Copa Ouro, que começa no próximo sábado.

No início de fevereiro, Cocca foi apresentado como substituto do também argentino Gerardo Martino, que deixou o cargo depois da eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo de 2022.

Na semana passada, a seleção mexicana foi derrotada por 3 a 0 pelos Estados unidos na semifinal da Liga das Nações da Concacaf, resultado que determinou a demissão do treinador, mesmo com a vitória por 1 a 0 sobre o Panamá na disputa do terceiro lugar.

"Sempre existe o risco de se perder um jogo para os Estados Unidos, porque isso é o futebol. O que não se pode aceitar é a forma como aconteceu. Abriram mão de ganhar desde o primeiro momento com decisões logísticas que causaram atritos no grupo", disse Rodríguez.

Por conta disso, o presidente da FMF também decidiu demitir Rodrigo Ares de Parga do cargo de diretor de seleções.

Diego Cocca, de 51 anos, comandou o México em apenas sete jogos, com três vitórias, três empates e uma derrota.

