Pauta de infográficos

* Ucrânia-Rússia-conflito:

1/ Mapa da Ucrânia com a situação em 19 de junho às 4h (Bras.). (135 x 139 mm) - Atualização disponível

2/ Mapa com os locais reconquistados pela Ucrânia durante sua contraofensiva no leste do país. (135 x 107 mm) - Disponível

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

* Brasil-armas-homicídio-escola: localização de Londrina, no estado do Paraná. (45x49 mm) - Disponível

* Brasil-ciclone-meteorologia:

1/ Localização do Rio Grande do Sul e das principais zonas afetadas pela passagem de um ciclone no Brasil. (90x89 mm) - Disponível

2/ Número de mortos por deslizamentos de terra no Brasil desde 1988. (135x65 mm) - Disponível

* Sudão-conflito-refugiados-ajuda: estimativa de ajuda humanitária para o Sudão, por setor, em maio de 2023, incluindo as necessidades para um milhão de pessoas que se espera que fujam para países vizinhos, segundo as Nações Unidas. (135 x 104 mm) - Reenvio disponível

* EUA-política-eleições-aborto: mapa representando a distância nos Estados Unidos até a clínica que practica abortos mais próxima. (135 x 205 mm) - Atualização disponível

* Equador-criminalidade-narcotráfico-polícia: mapa do Equador localizando a cidade de Guayaquil. (45 x 47 mm) - Disponível

* Clima-dívida-meio-ambiente-política-economia-ajuda:

1/ Dívida externa e dívida garantida pelo Estado dos países mais vulneráveis, segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e o Banco Mundial, em bilhões de dólares. (135 x 127 mm) - Disponível

2/ Necessidades anuais de invertimento econômico para a transição ecológica das economias em vias de desenvolvimento, daqui até 2030. (135 x 143 mm) - Disponível

3/ Investimento em transição energética e em energias fósseis no mundo desde 2018. (135 x 80 mm) - Disponível

* UE-clima-meio-ambiente:

1/ Consequências dos fenômenos climáticos na Europa em 2022, por número de acontecimentos, pessoas afetadas, mortos e custo econômico. (135 x 119 mm) - Disponível

2/ Mapa com as anomalias de temperatura registradas na Europa, por mês, em 2022, segundo o programa europeu Copernicus. (135 x 107 mm) - Disponível

3/ Anomalias das temperaturas anuais com relação ao período de referência 1991-2020 na Europa, segundo seis bases de dados diferentes. (89 x 87 mm) - Disponível

* Meio-ambiente-indústria-plásticos-química-contaminação-oceanos-água-cúpula-política-diplomacia-transportes-clima-UE: mapa que representa as áreas prioritárias que devem ser protegidas, de acordo com as ONGs Pew e High Seas Alliance, assim como as Zonas Econômicas Exclusivas (ZEE) e o alto-mar (águas internacionais). (135 x 85 mm) - Disponível

* Tênis-2023:

1/ Classificação WTA dos 10 primeiros tenistas. (44 x 76 mm) - Atualização disponível

2/ Classificação ATP dos 10 primeiros tenistas. (45 x 76 mm) - Atualização disponível

Contato: [email protected] - http://www.afpforum.com/AFPForum/