Passeata pede justiça por suposto feminicídio que comove Argentina

Centenas de pessoas foram às ruas na Argentina, nesta segunda-feira (19), pedindo justiça pelo suposto feminicídio de Cecilia Strzyzowski, uma mulher de 28 anos desaparecida desde 1º de junho. O caso, que teve sete detidos, comove a província de Chaco em pleno processo eleitoral.

"Justiça por Cecilia", "Não estão sós", gritavam mulheres que acompanhavam a mãe da vítima, Gloria Romero, que junto com a avó, Mercedes, liderava a manifestação na cidade de Resistencia, a mil quilômetros de Buenos Aires.

"Isso precisa acabar. Chega de impunidade!", exclamou Romero diante dos manifestantes, que seguravam balões rosas, cor preferida de sua filha.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os investigadores acreditam que Strzyzowski foi vítima de feminicídio. Seu marido, César Sena, de 19 anos, é acusado de ser autor do crime de "homicídio triplamente qualificado pelo vínculo, pela cumplicidade premeditada de duas ou mais pessoas e por ter ocorrido em um contexto de violência de gênero".

Os pais do jovem, Emerenciano Sena e Marcela Acuña, próximos do governador Jorge Capitanich, eram líderes de uma organização social e candidatos legislativos. Eles foram excluídos da eleição, porém, após serem presos por envolvimento no suposto assassinato.

Com o andar da investigação, detalhes macabros começaram a vir à tona. Suspeita-se que a mulher tenha sido morta e esquartejada. Foram encontrados restos queimados de uma mala com peças de roupa e anéis, que foram submetidos à perícia para verificar se pertencem a Strzyzowski.

Um caseiro da residência dos Sena, onde a mulher entrou e de onde nunca saiu há 18 dias, segundo câmeras de segurança, declarou aos promotores do caso que a viu "amordaçada e viva" e depois disse que "levaram o corpo para um lixão".

O desaparecimento foi um golpe duro para o governador peronista Capitanich, figura forte da província, que buscará se reeleger nas eleições de setembro.

ls/dga/ic/am