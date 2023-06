Operação israelense na Cisjordânia mata quatro palestinos

Ao menos quatro palestinos morreram e sete integrantes das forças de segurança israelenses ficaram feridos nesta segunda-feira (19) na Cisjordânia ocupada, em confrontos violentos durante uma operação do exército disparos de mísseis a partir de um helicóptero.

Quatro palestinos, com idades entre 15 e 29 anos, morreram, segundo o ministério da Saúde palestino. Um deles, Qassam Abu Saria, era um combatente da Jihad Islâmica, anunciou o grupo islamita em um comunicado.

Os confrontos no campo de refugiados palestinos de Jenin, norte da Cisjordânia, foram de grande intensidade e um helicóptero disparou vários mísseis, de acordo com um fotógrafo da AFP, algo que não acontecia há muitos anos.

O ministro da Saúde, Mai al Kaila, pediu o envio "urgente" de insumos médicos, remédios e bolsas de sangue a Jenin, onde 62 pessoas ficaram feridas.

O exército de Israel informou que sete membros das forças de segurança ficaram feridos e foram hospitalizados. Algumas horas antes, um comunicado militar anunciou uma incursão em Jenin para deter "suspeitos procurados", durante a qual foi registrado um "tiroteio intenso".

Um helicóptero do exército abriu fogo contra homens armados para ajudar na saída dos soldados da área, afirma a nota.

Uma fonte palestina afirmou que esta foi a primeira vez que um helicóptero disparou mísseis contra Jenin desde 2002, durante a segunda Intifada (levante palestino, 2000-2005).

O tenente-coronel Richard Hecht, porta-voz do exército israelense, informou que um veículo blindado de transporte de tropas foi danificado por artefato explosivo de potência "muito incomum".

De acordo com o porta-voz, durante a tarde os soldados prosseguiam sob fogo cruzado quando tentavam recuperar cinco veículos bloqueados na área.

"Vai levar horas e será muito difícil, há muitos tiros", declarou.

O ministro israelense da Defesa, Yoav Gallant, prometeu usar "todos os recursos a sua disposição para atacar os elementos terroristas onde quer que estejam".

O alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Türk, afirmou que está "extremamente preocupado" e denunciou o aumento do "uso excessivo da força" e dos "assassinatos ilegais" por parte das forças israelenses na Cisjordânia, território palestino ocupado por Israel desde 1967.

Jenin, reduto de grupos armados palestinos, no norte da Cisjordânia, território palestino ocupado por Israel desde 1967, é cenário frequente de incidentes violentos com as forças israelenses, que executa muitas operações na região.

Cercado pelo exército israelense em 2002, o campo de refugiados de Jenin foi devastado nos confrontos, nos quais morreram 52 palestinos e 23 soldados israelenses.

"Estamos no meio de uma batalha global em todas as frentes que exige a unidade do nosso povo contra esta agressão", reagiu o ministro palestino de Assuntos Civis, Hussein al Sheikh, nas redes sociais.

Em março, quatro palestinos, incluindo um adolescente e combatentes, morreram em uma operação israelense no campo de refugiados.

Dez palestinos morreram em uma incursão na área em janeiro, a operação com o maior número de vítimas fatais na Cisjordânia em duas décadas.

Desde o início do ano, ao menos 162 palestinos, 21 israelenses, uma ucraniana e um italiano morreram no conflito israelense-palestino, de acordo com um balanço da AFP baseado nas informações divulgadas por fontes oficiais israelense e palestinas.

Do lado palestino, os números incluem combatentes e civis, entre eles menores de idade, e do lado israelense a maioria de civis, que também incluem menores de idade, e três membros da minoria árabe.

