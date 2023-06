Grávida, modelo americana é atingida por tiros de rifle e consegue dar luz antes de morrer

A gestante estava em um carro com o seu marido quando homens em um outro carro começaram os disparos

Samya Gill, uma modelo americana de 22 anos que estava grávida de oito meses, foi morta após ter o seu carro alvejado por dois homens em Washington, DC, nos Estados Unidos, na quinta-feira, 15. Uma cesariana foi realizada às pressas para que o bebê pudesse nascer. As informações são do New York Post.

A modelo e o seu companheiro estavam em um veículos quando foram surpreendidos quando dois homens saltaram de um outro carro e começaram a disparar — pelo menos 14 projéteis foram descarregados pelos assassinos.

Após os tiros serem realizados, o companheiro de Samya dirigiu o carro até uma zona movimentada, onde foram socorridos por trabalhados que estavam no local.

No hospital, médicos decidiram realizar uma cesariana antes que a modelo morresse. A filha de Samya se encontrava em situação crítica de saúde assim que o processo foi finalizado, mas a sua condição vem evoluindo.

De acordo com a polícia de Washington, as investigações ainda não resultaram em informações que levam a solução do caso.