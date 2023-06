Courtois deixa seleção da Bélgica por não ter sido escolhido como capitão

O goleiro Thibaut Courtois, incomodado por não ter sido escolhido como capitão, decidiu não viajar com a delegação da seleção da Bélgica para o jogo contra a Estônia pelas eliminatórias para a Eurocopa de 2024, informou nesta segunda-feira (19) o técnico Domenico Tedesco.

Com a ausência de Kevin de Bruyne, capitão habitual, o atacante Romelu Lukaku herdou a braçadeira no empate em 1 a 1 com a Áustria, no último sábado.

"Depois do jogo, Thibaut me disse de repente que queria falar comigo e avisou que estava voltando para casa porque estava decepcionado e se sentia insultado", explicou Tedesco.

"Para mim, ele é o melhor goleiro do mundo. Eu o admiro, como goleiro e como ser humano. Estou surpreso por ele ter se sentido ofendido e decepcionado", acrescentou o treinador em entrevista coletiva.

"Em março, decidimos que Kevin seria o capitão e que haveria dois vice-capitães: Lukaku e Courtois. Conversei com os dois antes do jogo devido à ausência de Kevin. Para a Áustria o capitão seria Lukaku e para a Estônia seria Courtois. Este último me disse depois do jogo que já não estava de acordo", concluiu Tedesco.

No empate com os austríacos, o goleiro do Real Madrid completou 100 jogos pelos 'Diabos Vermelhos'.

Segundo a imprensa belga, os jogadores da seleção se surpreenderam com a decisão de Courtois.

"É uma situação lamentável. Gostaria que Courtois estivesse aqui, mas o processo do grupo é mais importante. E agora que isso foi perturbado, será preciso buscar uma solução", disse o zagueiro Jan Vertonghen, recordista de jogos pela Bélgica.

Sem Courtois, o goleiro titular contra a Estônia na terça-feira será Mats Sels, do Strasbourg.

