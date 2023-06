Comunicado do Business Wire :PUMA

A empresa esportiva PUMA nomeou Shirley Li como sua nova gerente geral na China, como parte da estratégia da empresa para fortalecer seus negócios no país.

Shirley, uma chinesa nativa que ingressou na PUMA no início de 2023 como diretora comercial, tem mais de 20 anos de experiência no setor e adquiriu um profundo conhecimento do mercado e do consumidor chinês. Antes de ingressar na PUMA, Shirley trabalhou como vice-presidente de Atacado da Adidas e é formada em direito pela Universidade de Fudan (China).

Ela substitui Philippe Bocquillon, que assumirá o cargo de gerente de área da PUMA para a Grande China - que inclui China, Taiwan e Hong Kong. Philippe também assumirá o cargo de gerente geral de Hong Kong, enquanto Paul Yu permanecerá como gerente geral de Taiwan. Tanto Shirley quanto Paul se reportarão a Philippe.

"Estou muito entusiasmado por abrirmos um novo capítulo da PUMA na China sob a liderança de Shirley", disse Arne Freundt, CEO da PUMA. "Tenho certeza de que, sob seu comando, vamos nos recuperar com força na China, que é uma de nossas grandes prioridades estratégicas. Quero agradecer o Philippe por mais de 10 anos como gerente geral da PUMA na China. Ele fez um ótimo trabalho em circunstâncias muitas vezes desafiadoras e desejo a ele tudo de bom em sua nova função como gerente de área."

David Lu reforçará a alta administração da PUMA na China, substituindo Shirley na direção comercial. Ele está na PUMA desde março de 2023 e trabalha na indústria da moda e esportes há mais de 15 anos. Mais recentemente, ele trabalhou como gerente geral de operações de varejo da Levi's.

Todas essas mudanças entrarão em vigor em 1º de julho de 2023.

A PUMA é uma das marcas esportivas líderes mundiais, projetando, desenvolvendo, vendendo e comercializando calçados, roupas e acessórios. Por 75 anos, a PUMA impulsionou incansavelmente o esporte e a cultura criando produtos rápidos para os atletas mais rápidos do mundo. A PUMA oferece produtos de desempenho e estilo de vida inspirados no esporte em categorias como futebol, corrida e treinamento, basquete, golfe e esportes motorizados. Ela colabora com designers e marcas de renome para levar as influências do esporte para a cultura de rua e a moda. O Grupo PUMA é proprietário das marcas PUMA, Cobra Golf e stichd. A empresa distribui seus produtos em mais de 120 países, emprega cerca de 20 mil pessoas no mundo inteiro e tem sede em Herzogenaurach (Alemanha).

Kerstin Neuber Comunicação Corporativa - PUMA SE +49 9132 81 2984 - [email protected]

