Biden anuncia investimento de US$ 600 milhões para combate à mudança climática

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta segunda-feira, 19, que os o país vai investir US$ 600 milhões no Desafio Regional de Resiliência Climática. O plano visa auxiliar comunidades litorâneas e costeiras no preparo para as os impactos da mudança climática, como aumento do nível do mar, alagamentos e vendavais.

O anúncio foi feito durante um discurso do presidente em Palo Alto, na Califórnia, em meio às comemorações do "juneteenth", que celebra o fim da escravidão no país.

"As pessoas estão morrendo por conta da ignorância com o clima, e este prejuízo é evitável. Hoje, a mudança climática é a grande ameaça à existência da humanidade", disse o presidente dos EUA, em discurso.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ele também reassumiu o compromisso do país em cortar um bilhão de toneladas por ano na emissão de carbono nos EUA.