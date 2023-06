Tumulto em show de cumbia causa morte de adolescente na Bolívia

Uma confusão durante um show de cumbia na cidade de Sucre, no sudeste da Bolívia, resultou na morte de uma jovem de 17 anos e deixou outras sete pessoas feridas, informou a diretora de um hospital neste domingo (18).

"A adolescente de 17 [anos] lamentavelmente já chegou falecida [ao hospital], tentamos reanimá-la", mas sem sucesso, disse a emissoras de TV locais María Elena Lescano, diretora do Hospital San Pedro Claver de Sucre.

De acordo com as primeiras informações dos médicos que atenderam a jovem, havia "muitos hematomas no corpo", acrescentou Lescano.

O tumulto aconteceu na noite de sábado, durante uma apresentação dos grupos argentinos de cumbia Ke Personajes e 18 Kilates em um local com capacidade para 20.000 pessoas.

A médica disse que outras sete pessoas feridas foram atendidas no hospital, todas do sexo feminino, uma delas com traumas diversos.

Segundo Lescano, durante o concerto "houve uma avalanche de pessoas".

A imprensa local relatou que os ingressos para a apresentação já estavam esgotados, mas grupos de pessoas tentaram entrar no recinto à força, o que causou a confusão.

Outros tentaram sair e, devido à confusão, ocorreram os incidentes.

Nas redes sociais circularam imagens de dezenas de pessoas fugindo do local, forçando a grade de metal.

Consultado pela AFP, o Ministério de Governo (Interior) ainda não apresentou uma versão oficial dos fatos.

jac/ll/rpr/mvv