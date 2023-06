Taiwan é o principal 'risco' nas relações China-EUA

O ministro das Relações Exteriores da China, Qin Gang, disse, neste domingo (18), que a questão de Taiwan representa "o risco mais notável" nas relações com os Estados Unidos, informou a mídia chinesa, coincidindo com a visita do secretário de Estado dos EUA a Pequim.

"A questão de Taiwan está no centro dos principais interesses da China, [é] a questão mais importante nas relações sino-americanas e [representa] o risco mais notável", disse Qin Gang ao secretário Antony Blinken, segundo o canal estatal chinês CCTV.

Blinken iniciou uma visita de dois dias à China neste domingo com o objetivo de aliviar as tensões entre os dois países.

A visita do secretário de Estado à China, a primeira de um responsável pela diplomacia dos EUA em quase cinco anos, estava originalmente marcada para fevereiro, mas foi cancelada depois que Washington avistou um suposto balão de espionagem chinês sobre seu território.

Tanto o comércio quanto a ilha autônoma de Taiwan estão no foco das tensões entre as duas potências.

A China considera Taiwan uma província rebelde que faz parte de seu território e espera recuperá-lo um dia, sem descartar o uso da força.

Sob o princípio de "uma só China", Pequim não permite que nenhum país com o qual tenha relações diplomáticas também mantenha laços com Taipei.

No ano passado, o gigante asiático realizou grandes manobras militares ao redor da ilha, em resposta à visita da presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, ao território insular.

A visita da presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, aos Estados Unidos também levou Pequim a realizar três dias de exercícios militares em abril.

