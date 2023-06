Russa Ekaterina Alexandrova é bicampeã do Libema Open

A russa Ekaterina Alexandrova venceu o WTA 250 de 's-Hertogenbosch (Holanda), o Libema Open, pelo segundo ano consecutivo ao derrotar sua compatriota Veronika Kudermetova na final disputada neste domingo (18).

Alexandrova fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 4-6, 6-4 e 7-6 (7/3), em três horas e sete minutos.

Kudermetova, número 14 do mundo, começou vencendo o primeiro set e conseguindo uma quebra no quinto game do segundo, mas não aproveitou a vantagem para fechar o jogo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No set decisivo, as duas tenistas foram confirmando seus serviços até o tie break, que terminou com a vitória de Alexandrova.

A tenista de 28 anos soma assim seu quarto título no circuito da WTA, depois de vencer em Shenzhen (China) 2020 e em 's-Hertogenbosch e Seul no ano passado.

-- WTA 250 de 's-Hertogenbosch (Libema Open):

. Simples feminino - Final:

Ekaterina Alexandrova (RUS/N.4) x Veronika Kudermetova (RUS/N.1) 4-6, 6-4, 7-6 (7/3)

bnl/dr/iga/cb