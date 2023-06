PRINCIPAIS NOTÍCIAS

NOVO HAMBURGO:

Sobe para 13 o número de mortes por ciclone no RS

Pelo menos 13 pessoas morreram e outras quatro continuam desaparecidas após a passagem de um ciclone extratropical no Rio Grande do Sul, onde milhares de pessoas tiveram que ser transferidas para abrigos, informaram, neste domingo (18), as autoridades locais.

PEQUIM:

EUA e China iniciam caminho para melhorar relações durante visita de Blinken a Pequim

Os Estados Unidos e a China concordaram, neste domingo (18), em ampliar o diálogo para melhorar suas relações, em seu pior momento em anos, durante uma visita a Pequim do secretário de Estado americano, Antony Blinken, na qual teve conversas "sinceras" e "construtivas" com o seu homólogo chinês, Qin Gang.

GENEBRA:

Suíços apoiam referendo sobre neutralidade do carbono

Os suíços votaram neste domingo (18) em referendo a favor do objetivo da neutralidade do carbono em 2050, em um país que sofre o impacto do aquecimento global no derretimento de suas geleiras.

CUSCO:

Peru: o rito que revive a última ponte de corda inca no mundo

No desfiladeiro do rio Apurímac, na região peruana de Cusco, uma obra de seis séculos está prestes a renascer. A 28 metros de altura, vários homens trançam os trechos finais da última ponte de corda inca no mundo.

MYTISHCHI, Rússia:

Rússia multiplica julgamentos por criticar a ofensiva na Ucrânia

Um é um músico que ama animais, o outro é um engenheiro aposentado. O que esses dois russos têm em comum? Ambos estão sendo julgados por criticar a ofensiva russa na Ucrânia e podem pegar vários anos de prisão.

CARTUM:

Nova trégua de 72 horas entra em vigor no Sudão antes de conferência humanitária

Uma nova trégua de 72 horas entrou em vigor neste domingo (18) entre os dois generais que disputam o poder no Sudão para facilitar a chegada de ajuda humanitária, às vésperas de uma conferência internacional em Genebra.

MPONDWE, Uganda:

Familiares buscam notícias de entes queridos após massacre em escola em Uganda

Familiares desolados reuniram-se neste domingo (18) em um necrotério de Uganda à procura de notícias dos seus entes queridos, após o ataque de um grupo rebelde que deixou 41 mortos em uma escola, a grande maioria estudantes.

- Acompanhamento da Liga das Nações da Uefa

- Acompanhamento do Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1

