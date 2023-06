Papa celebra o Angelus diante de milhares de fiéis após sua operação

O papa Francisco, que passou por uma cirurgia no abdômen no início de junho, fez a oração do Angelus neste domingo (18) diante de milhares de fiéis reunidos na Praça de São Pedro, no Vaticano, e agradeceu por suas demonstrações de "afeto" durante sua hospitalização.

O pontífice argentino de 86 anos deixou o hospital Gemelli, em Roma, na sexta-feira, após dez dias internado.

"Quero expressar minha gratidão a todos aqueles que, nos dias de minha internação na Policlínica Gemelli, manifestaram afeto, preocupação e amizade", declarou o papa, debilitado por vários anos por problemas de saúde, especialmente no intestino e nas articulações.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Esta proximidade humana e espiritual tem sido uma grande ajuda e consolo para mim", disse ele, sob aplausos da multidão.

O papa, que em várias ocasiões expressou sua preocupação com os dramas ligados à migração, reiterou sua "grande tristeza e muita dor" após o naufrágio na Grécia nesta semana de um barco pesqueiro cheio de migrantes que deixou pelo menos 78 mortos e muitos desaparecidos.

"Parece que o mar estava calmo. Renovo minha oração por aqueles que perderam a vida e imploro que tudo seja feito sempre para evitar tragédias semelhantes", disse ele.

Francisco também se pronunciou sobre o ataque na noite de sexta-feira por um grupo rebelde afiliado a jihadistas contra uma escola em Uganda, que deixou pelo menos 41 mortos, a maioria estudantes.

"Rezo pelos jovens estudantes vítimas do brutal ataque perpetrado contra uma escola no oeste de Uganda", país de maioria cristã, declarou o sumo pontífice, após a oração do Angelus.

"Esta luta, esta guerra em todos os lugares. Rezemos pela paz", acrescentou.

O papa, que se move cada vez mais em cadeira de rodas ou bengala, apareceu em boa forma, na janela de seus aposentos do Palácio Apostólico.

Embora tenha retomado sua agenda, alguns de seus atos foram cancelados, como sua próxima audiência semanal na quarta-feira.

gab/sba/es/zm/aa