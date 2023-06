Morre no México neto de Leon Trotski, guardião de seu legado

Esteban Volkov, neto do falecido líder revolucionário russo Leon Trostki e guardião de seu legado, morreu na Cidade do México aos 97 anos.

"Nosso diretor, companheiro e amigo, dom Esteban Volkov partiu deste mundo aos 97 anos de idade", informou no sábado (17), pelo Facebook, o Museu Casa de Leon Trotski, que Volkov fundou e dirigia até poucos anos atrás.

O museu fica na casa da Cidade do México onde Trotski morou até seu assassinato, em 21 de agosto de 1940. O líder russo havia chegado exilado ao México em janeiro de 1937.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O museu ressaltou que, desde o assassinato de Trotski, Volkov "assumiu a tarefa mais importante de sua vida: a defesa das ideias e da trajetória de seu avô".

Volkov nasceu em 1926 na Ucrânia e chegou ao México aos 13 anos, graças aos esforços do próprio Trotski, segundo narrou o jornal La Jornada.

Sua mãe, Zinaida - filha de Trotski - suicidou-se em Paris, enquanto fugia do regime de Josef Stalin. Seu pai foi enviado a um gulag nos anos 1930.

Volkov era conhecido no México como a "última testemunha viva do assassinato" do líder russo. Em uma entrevista à BBC, ele lembrou o dia em que o líder russo foi morto.

Ele contou que estava voltando da escola quando viu um carro da polícia do lado de fora da casa onde morava com Trotski, a quem viu no chão, ensanguentado, após ter sido atacado pelo agente estalinista Ramón Mercader.

Depois do crime, Volkov continuou morando no México, onde estudou química e fundou, em 1990, o museu que leva o nome de seu avô, localizado no bairro popular de Coyoacán.

yug/dga/mvv