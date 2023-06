Andy Murray é campeão do Challenger de Nottingham

O tenista escocês Andy Murray foi campeão neste domingo (18) do Challenger de Nottingham (Inglaterra), disputado na grama, sua segunda vitória em um torneio desta categoria em duas semanas, ao derrotar na final o francês Arthur Cazaux.

Murray fechou o jogo em 2 sets a 0, com um duplo 6-4, em uma hora e 46 minutos

O escocês, ex-número 1 do mundo e atualmente 44º no ranking da ATP, foi campeão na semana passada do Challenger de Surbiton, também na Inglaterra. Murray estava há sete anos sem conquistar um título na grama.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O veterano tenista de 36 anos vai agora participar do torneio de Queen's, em Londres, onde já foi campeão cinco vezes.

O Grand Slam de Wimbledon será disputado de 3 a 16 de julho.

kca/fbx/cpb/iga/cb