Tottenham acerta contratação do atacante sueco Dejan Kulusevski

O Tottenham anunciou neste sábado a contratação em definitivo do atacante sueco Dejan Kulusevski, com contrato até 2028, após um ano e meio no clube cedido por empréstimo pela Juventus.

Kulusevski, que chegou aos 'Spurs' em janeiro de 2022, se destacou em sua primeira temporada na Inglaterra, na qual o Tottenham terminou no Top 4 da Premier League.

Em 2022/2023, no entanto, seu desempenho foi mais discreto, com apenas dois gols em 37 jogos, em um ano também marcado por uma lesão muscular na coxa.

"É um prazer anunciar a contratação de maneira definitiva de Dejan Kulusevski, da Juventus", informou o Tottenham em seu comunicado.

"Depois de se juntar ao nosso clube vindo da Serie A em janeiro de 2022, para um empréstimo inicial de 18 meses, o jogador sueco assinou um contrato que agora vai até 2028", acrescenta a nota.

Segundo a imprensa inglesa, o Tottenham vai pagar 30 milhões de euros (R$ 158 milhões na cotação atual) pela transferência do jogador de 23 anos.

Depois de terminarem o Campeonato Inglês na oitava colocação, os 'Spurs' não vão disputar nenhuma competição europeia na próxima temporada.

