Seca expõe igreja colonial que estava submersa em represa no México

Uma igreja colonial que estava submersa sob as águas de uma represa no sul do México foi exposta pela seca e as altas temperaturas registradas no país.

Trata-se de uma igreja dominicana do século XVI, localizada em Quechula, cidade do estado de Chiapas.

A construção tinha ficado quase totalmente submersa quando uma represa foi construída no rio Grijalva. Desde então, turistas iam visitá-la em lanchas.

No entanto, a falta de chuvas e as altas temperaturas - que causaram oito mortes em todo o México na última semana - deixaram a construção totalmente exposta. Agora, os visitantes chegam à igreja em carros e motos.

"Muito bonito, impressionante ver, depois de tantos anos, que a pequena igreja ainda existe", disse à AFP José Eduardo Zea, que foi de moto ver o templo, acompanhado de um amigo.

O nível baixo da represa começa a impactar os pescadores na região, que também trabalham com a criação de tilápias.

Há "cinco meses, mais ou menos, a água começou a baixar demais e já passou do normal", contou Darinel Gutiérrez, um pescador da região. "Como vou sustentar minha família? Agora, não tenho nada".

"Quado chove, até os morros deslizam, mas agora, nada", diz Dagoberto Gómez, que também trabalha com a criação de tilápias.

A onda de calor que castiga o México não é exclusiva de Chiapas. Em outras regiões do país, como Yucatán (sul) e Nuevo León (norte) foram registradas temperaturas acima dos 40 graus centígrados.

Na Cidade do México, a capital, onde o clima é mais temperado, as temperaturas passaram dos 30 graus centígrados na última semana.

