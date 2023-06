Romeo, filho de David Beckham, assina com time B do Brentford

Romeo, um dos filhos do ex-jogador inglês David Beckham, assinou com o time B do Brentford, onde estava há meia temporada por empréstimo, anunciou o clube neste sábado (17).

Romeo Beckham, de 20 anos, firmou um contrato de um ano. Antes, ele pertencia ao Inter Miami, clube da Major League Soccer (MLS) do qual seu pai é coproprietário e que ganhou notoriedade depois da contratação do astro argentino Lionel Messi.

O filho do ex-jogador de Manchester United, Real Madrid, Milan e Paris Saint-Germain defendeu nos últimos meses o time B do Brentford cedido por empréstimo e acabou convencendo a diretoria do clube a contratá-lo em definitivo.

Pelo time inglês, Romeo Beckham participou do título da Premier League Cup, competição organizada pela Premier League para jogadores da categoria Sub-21.

