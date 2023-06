PRINCIPAIS NOTÍCIAS

MÉXICO MEIO AMBIENTE: Onda de calor sufoca milhões de mexicanos

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Missão africana chega à Rússia em busca de mediação já rejeitada pela Ucrânia

UGANDA ATAQUE ESCOLA: Ataque jihadista a escola em Uganda deixa 41 mortos, a maioria estudantes

MÉXICO:

Onda de calor sufoca milhões de mexicanos

Enquanto Roberto luta para trabalhar sob o sol implacável, a onda de calor que atinge o México já deixou oito mortos e atrapalha a vida de milhões de pessoas.

MOSCOU:

Missão africana chega à Rússia em busca de mediação já rejeitada pela Ucrânia

Líderes africanos começaram a chegar a São Petersburgo neste sábado (17) para se reunirem com o presidente russo, Vladimir Putin, na tentativa de mediar o conflito com a Ucrânia, que já se recusou a negociar enquanto as tropas russas estiverem em seu território.

MPONDWE, Uganda:

Ataque jihadista a escola em Uganda deixa 41 mortos, a maioria estudantes

Ao menos 41 pessoas, a maioria estudantes, morreram em um ataque de um grupo vinculado à organização jihadista Estado Islâmico contra uma escola de ensino médio no oeste do Uganda, muito perto da fronteira com a República Democrática do Congo.

-- AMÉRICAS

SAN JOSÉ:

América Central, 'sala de espera' dos migrantes que seguem para os EUA

A abertura de escritórios migratórios dos Estados Unidos em Guatemala, Costa Rica e Colômbia transforma a América Central, mais do que nunca, em "sala de espera" de migrantes, enquanto esperam os trâmites de seus vistos.

BUENOS AIRES:

O 'tesouro' recolhido do lixo no Mercado Central de Buenos Aires

Com mãos e olhos treinados, Limpia Benítez e Gladys Meza recolhem quilos e mais quilos de frutas e vegetais das grandes caçambas de lixo do Mercado Central de Buenos Aires. Encontraram um verdadeiro tesouro entre as cabeças de alface, beterrabas e tangerinas descartadas pelos vendedores.

-- EUROPA

LYNGE, Dinamarca:

Norte da Europa também sofre os estragos da seca

"Preciso de água", diz o agricultor Lars Jonsson ao lado de sua fazenda no leste da Dinamarca, enquanto olha para o solo amarelado incomum nesta temporada, uma consequência da seca que assola o norte da Europa.

-- ORIENTE MÉDIO

DAMASCO:

Pais de sírios desaparecidos em tragédia de embarcação grega 'rezam dia e noite'

Pais de adolescentes sírios desaparecidos em um naufrágio na costa grega se apegam à esperança de que seus filhos ainda estejam vivos, dias após a tragédia.

PEQUIM:

Grandes empresários dos EUA viajam para a China apesar das tensões comerciais

De Elon Musk a Bill Gates, passando por Tim Cook, da Apple, alguns dos mais proeminentes empresários dos Estados Unidos passaram recentemente pela China, questionando a narrativa apocalíptica de uma guerra comercial entre as duas potências.

-- FUTEBOL:

- Acompanhamento das eliminatórias da Eurocopa de 2024

- Acompanhamento do amistoso entre Brasil e Guiné

-- AUTOMOBILISMO:

- Acompanhamento do treino de classificação para o Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1

AFP