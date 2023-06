Final da Liga das Nações pode consagrar Croácia ou quebrar jejum da Espanha

A final da Liga das Nações da Uefa, que acontece neste domingo (18) entre Croácia e Espanha, poderá dar ao futebol croata o primeiro título de sua história e consagrar a geração liderada pelo meia Luka Modric ou quebrar o jejum da seleção espanhola, que não levanta um troféu desde a Eurocopa de 2012.

Finalista em 2021, quando caiu para a França por 2 a 1, a 'Roja' terá pela frente um time croata que fez campanhas surpreendentes nas duas últimas edições da Copa do Mundo, com o vice-campeonato em 2018 e o terceiro lugar em 2022, quando inclusive eliminou o Brasil nas quartas de final.

O time do técnico Zlatko Dalic chega à decisão depois de passar pela semifinal contra a Holanda, anfitriã do 'Final Four' da Liga das Nações, com uma vitória por 4 a 2 na prorrogação.

Para conseguir o primeiro título de sua história, a Croácia conta mais do que nunca com a experiência e a categoria de Modric, de 37 anos, que defende o Real Madrid há dez temporadas e conhece bem o futebol espanhol.

"Luka é muito sério, está comprometido e preparado. A vitória seria a cereja do bolo do sucesso desta geração. Luka tem uma postura muito profissional e isso é ótimo", disse Dalic.

"Já terminamos em segundo e terceiro em Mundiais, temos mais experiência e isso pode nos ajudar, mas contra a Espanha não há favorito. Será um grande jogo e buscaremos a vitória", afirmou neste sábado o lateral croata Ivan Perisic.

Os espanhóis, por sua vez, passaram pela Itália por 2 a 1 na outra semifinal e buscam levantar seu primeiro troféu desde a Eurocopa de 2012.

Além disso, o título da Liga das Nações daria tranquilidade ao técnico Luis de la Fuente, que vem balançando no cargo desde que assumiu a equipe, depois da Copa do Mundo do Catar.

"Pouco a pouco vemos o que queremos ver. Amanhã é o dia para dar outro passo à frente e encarar a final com mais segurança, porque é um jogo que vai exigir o melhor de nós", disse De la Fuente em entrevista neste sábado.

"Vamos tentar controlar o jogo, tomar a iniciativa, conscientes de que temos um adversário com o mesmo objetivo", acrescentou o treinador espanhol, que vê seus jogadores "no melhor momento da temporada".

Contra os italianos, a 'Roja' conseguiu impor seu estilo de toque de bola, mas a Croácia é uma equipe que sabe se manter fria e com jogadores técnicos.

"É uma oportunidade única", disse o meia Rodri, eleito o melhor jogador da semifinal contra a Itália.

"Seria muito importante ganhar um título depois de tanto tempo. Voltar ao topo seria importante não só por ganhar, mas também para criar uma cultura vencedora para os torneios futuros", acrescentou Rodri.

Croácia e Espanha se enfrentam no domingo, às 15h45 (horário de Brasília), no estádio De Kuip, casa do Feyenoord, em Roterdã.

Escalações prováveis:

Croácia: Livakovic - Juranovic, Sutalo, Vida, Perisic - Brozovic, Modric, Kovacic - Pasalic, Ivanusec, Kramaric. Técnico: Zlatko Dalic

Espanha: Unai Simón - Carvajal, Le Normand, Laporte, Jordi Alba - Rodri, Merino - Asensio, Gavi, Dani Olmo - Morata. Técnico: Luis de la Fuente.

Árbitro: Felix Zwayer (ALE)

gr/iga/mcd/cb