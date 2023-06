Comunicado do Business Wire :AIDS Healthcare Foundation

Com cerca de 150.000 casos de dengue e quase 250 mortes no Peru, é mais uma razão pela qual os líderes mundiais devem trabalhar juntos com rapidez para superar divergências e adotar uma Convenção Global de Saúde Pública. Apenas um acordo vinculativo internacional pode garantir cooperação, responsabilidade e transparência viáveis entre os países em resposta a ameaças e surtos mundiais de saúde pública, como a dengue.

"Surtos infecciosos com potencial de afetar regiões inteiras ou mesmo o mundo estão se tornando mais frequentes e, deste modo, devemos reforçar a resposta internacional e os sistemas nacionais de saúde de acordo", disse o Dr. José Luis Sebastián Mesones, Diretor Regional da AHF na Região Andina e Gerente do Programa Nacional da AHF Peru. "Como vimos com a COVID-19, em uma crise, precisamos de estoques previamente posicionados de suprimentos médicos em todo o mundo, incluindo equipamentos de proteção individual e mosquiteiros tratados com inseticida, junto com vigilância e relatórios epidemiológicos precisos e oportunos. Precisamos de liderança regional e mundial para elevar a urgência de segurança da saúde pública mundial a um nível totalmente novo sob os auspícios de um novo Acordo Pandêmico, para que possamos proteger melhor as comunidades de ameaças infecciosas emergentes."

A AHF vem trabalhando no Peru desde 2013. Atualmente, a AHF Peru, em parceria com instituições governamentais de saúde, oferece suporte ao tratamento antirretroviral para HIV a 23.433 pacientes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre a AIDS Healthcare Foundation (AHF)

AIDS Healthcare Foundation, a maior organização mundial de AIDS, atualmente fornece assistência médica e/ou serviços a mais de 1,7 milhão de pessoas em 45 países como EUA, na África, América Latina / Caribe, região da Ásia / Pacífico e Europa. Para saber mais sobre a AHF, acesse nosso site: www.aidshealth.org, encontre-nos no Facebook: www.facebook.com/aidshealth e siga-nos no Twitter: @aidshealthcare e Instagram @aidshealthcare.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230617570996/pt/

Contato

Dr. José Luis Sebastián Mesones Diretor Regional da AHF na Região Andina Gerente do Programa Nacional da AHF Peru Escritório: (511) 4702418 - Celular: (51) 970429857 [email protected]

Denys NazarovDiretor de Políticas e Comunicações Globais da AHF +1 323.308.1829 [email protected]

CONTATO DE MÍDIA NOS EUA Ged Kenslea, Diretor Sênior Comunicações, AHF +1.323.308.1833 (escritório) +1.323.791.5526 (celular) [email protected]

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.