Brasil goleia Guiné (4-1) em amistoso marcado por atos antirracistas

O Brasil goleou Guiné por 4 a 1 neste sábado, em Barcelona, em amistoso preparatório para o início das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, em um jogo marcado por atos contra o racismo.

O estreante Joelinton (37'), Rodrygo (30'), Éder Militão (47') e Vinícius Júnior (88') marcaram os gols brasileiros na partida, enquanto Serhou Guirassy (36') descontou para Guiné no estádio Cornellà-El Prat, casa do Espanyol.

O duelo foi marcado por atos contra o racismo diante dos reiterados ataques sofridos por Vini Jr na Espanha.

Em uma ação antirracista, a Seleção jogou o primeiro tempo de preto pela primeira vez em 109 anos de história. Para a segunda etapa, o time voltou com a tradicional camisa amarela, com uma mensagem contra a discriminação no peito.

Antes do pontapé inicial, durante um minuto de silêncio, os jogadores das duas equipes se ajoelharam no gramado.

"É muito importante lutar por esta causa", disse o capitão Casemiro em entrevista ao canal SporTV depois da partida.

Em matéria de futebol, o Brasil mostrou a mesma falta de inspiração da "era Tite".

Ramon Menezes, técnico da Seleção Sub-20, esteve à frente da equipe principal na derrota por 2 a 1 para o Marrocos em março e foi mantido como interino, enquanto a CBF não confirma o substituto de Tite, com o italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid, como "plano A".

Sem Neymar, que ainda se recupera de uma lesão no tornozelo direito, Lucas Paquetá ficou responsável pela armação no time brasileiro. A seleção da Guiné, 79ª no ranking da Fifa, apostou desde o início em uma estratégia defensiva com o esquema 4-5-1.

Em uma noite de homenagens a Vini Jr, que usou pela primeira vez a camisa 10 da Seleção, Ramon apostou em nomes experientes e também deu chances aos estreantes Joelinton, Ayrton Lucas e Malcom.

O atacante Rodrygo cobrou a falta pela direita que originou o gol de Joelinton em seu primeiro jogo com a 'Amarelinha', emendando um rebote do goleiro.

Poucos minutos depois, Rodrygo aproveitou uma bola roubada por Richarlison, invadiu a área em velocidade e bateu de perna direita para fazer 2 a 0.

A seleção da Guiné, comandada pelo técnico Kaba Diawara, vinha de derrota por 2 a 1 para o Egito pelas Eliminatórias para a Copa Africana de Nações (CAN) e reagiu rapidamente em jogada aérea.

O lateral Issiaga Sylla cruzou pela esquerda em direção a Guirassy, que ganhou de Marquinhos pelo alto cabeceou para o fundo das redes de Ederson.

Mas a alegria africana não durou muito. Pouco depois do intervalo, o Brasil chegou ao terceiro gol também de cabeça, com Éder Militão aproveitando cruzamento milimétrico de Paquetá.

Na reta final da partida, Vini fez seu terceiro gol pela Seleção convertendo pênalti, marcado após Malcom ser puxado por Issiaga Sylla dentro da área.

Na próxima terça-feira, o Brasil entra em campo contra Senegal em Lisboa, no último amistoso antes das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Os dois primeiros jogos da Seleção Brasileira serão contra Bolívia e Peru, em setembro.

--- Ficha técnica:

Amistoso internacional

Brasil - Guiné 4-1

Estadio: Estádio Cornellá-El Prat (Barcelona/ESP)

Árbitro: Andris Treimanis (LET)

Gols:

Brasil: Joelinton (27'), Rodrygo (30'), Éder Militão (47'), Vinícius Júnior (88')

Guinea: Guirassy (36')

Cartões Amarelos:

Brasil: Lucas Paquetá (21'), Casemiro (54')

Guinea: Sylla (86')

Escalações:

Brasil: Ederson - Danilo (Vanderson 90'+2), Éder Militão, Marquinhos, Ayrton Lucas - Joelinton (Bruno Guimarães 65'), Casemiro (cap), Lucas Paquetá (Raphael Veiga 65') - Vinícius Júnior (Roni 90'+2), Rodrygo (Malcom 82'), Richarlison (Pedro 83'). Técnico: Ramon Menezes.

Guiné: Ibrahim Koné - Antoine Conte (Dembo Sylla 66'), Issiaga Sylla, Mouctar Diakhaby, Saïdou Sow - Amadou Diawara, Naby Keita (cap) (Seydouba Cisse 74'), Ilaix Moriba (Aguibou Camara 83'), Morgan Guilavogui (Morlaye Sylla 73'), Francois Kamano (Yadaly Diaby 73') - Sehrou Guirassy (José Kanté 65'). Técnico: Kaba Diawara.

