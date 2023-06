Blinken na China: o que esperar da visita do secretário de estado americano ao país

O secretário de Estado dos EUA Antony Blinken, desembarca na China neste sábado, 17, para a primeira visita de alto nível entre a alta cúpula dos dois países neste ano, em meio ao que se convencionou chamar de Nova Guerra Fria entre Pequim e Washington. A expectativa chinesa sobre a chegada do chefe da diplomacia americana, no entanto, tem sido, na melhor das hipóteses, sem brilho.

Depois de meses de congelamento diplomático após a descoberta de um balão chinês de alta altitude flutuando sobre os Estados Unidos - que descarrilou a viagem original de Blinken a Pequim em fevereiro - as autoridades chinesas e americanas enfrentam uma lacuna enorme entre os interesses e posições dos dois lados. É improvável que uma viagem faça muito para mudar isso.

"Na realidade, o lado chinês não tem esperança de que a visita de Blinken tenha resultados significativos. Pode-se dizer que a China não tem esperança nenhuma para esta reunião", disse Wang Yong, diretor do Centro de Economia Política Internacional da Universidade Peking. Blinken, disse ele, "provavelmente não será muito bem-vindo".

Em um telefonema com Blinken na quarta-feira, 14, o ministro das Relações Exteriores da China, Qin Gang, disse que estava "claro onde está a responsabilidade" quando se trata dos desafios que o relacionamento EUA-China enfrenta.

Por trás da recepção fria da China está um novo senso de confiança. Por meses, a China recebeu líderes mundiais - incluindo parceiros dos EUA, como o presidente francês Emmanuel Macron e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen - e mediou com sucesso conflitos como a rixa saudita-iraniana.

Pequim se ofereceu para fazer o mesmo na crise da Ucrânia, apresentando-se como um pacificador e contraponto aos Estados Unidos. No mês passado, seu representante especial para assuntos da Eurásia, Li Hui, viajou para a Ucrânia e a Rússia para apresentar a proposta da China para acabar com o conflito.

Nesta semana, o presidente da China, Xi Jinping, recebeu o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, em Pequim, onde os chineses ofereceram um plano de três pontos para resolver o conflito israelense-palestino. Honduras, depois de romper relações com Taiwan para reconhecer a China em março, abriu uma embaixada em Pequim no domingo.

"A China fez progressos diplomáticos e, nessas circunstâncias, pode sentir que agora essas são as condições certas para lidar com os Estados Unidos", disse Zhao Minghao, professor do Instituto de Estudos Internacionais da Universidade Fudan, em Xangai.

Interesses

Mesmo enquanto Pequim tenta estabelecer uma ordem mundial separada que não seja dominada pelos Estados Unidos, a China ainda precisa - e quer - investimento e comércio americanos.

A China enfrenta crescimento lento, desaceleração imobiliária, níveis recordes de desemprego juvenil e redução do investimento estrangeiro. O banco central da China cortou esta semana as principais taxas de juros e novos dados econômicos mostraram que sua recuperação pós-pandemia perdeu força.

Essa é uma parte fundamental do motivo pelo qual as autoridades chinesas estão cortejando executivos como Bill Gates, que se encontrou com Xi Jinping na sexta-feira.

Xi disse a Gates durante a reunião que o cofundador da Microsoft foi o primeiro "amigo dos EUA" que ele encontrou em Pequim este ano, segundo a mídia estatal chinesa. Xi teria acrescentado que o futuro das relações EUA-China reside com as pessoas.

O CEO do JPMorgan, Jamie Dimon, o CEO da Starbucks, Laxman Narasimhan, e o CEO da Tesla e do Twitter, Elon Musk, viajaram para Pequim no mês passado para fortalecer seus interesses comerciais.

"A China espera que a relação entre a China e os Estados Unidos possa ser melhorada em parte para ajudar na sua recuperação econômica e em outros desafios econômicos", disse Zhao, da Universidade Fudan.

Mas separar política e negócios é difícil. Na semana passada, a Sequoia Capital, uma das primeiras investidoras da ByteDance, dona do TikTok, disse que dividiria suas operações na China e nos Estados Unidos em empresas separadas. A onipresente plataforma de vídeo enfrenta várias restrições e proibições nos Estados Unidos por motivos de segurança nacional.

Ao mesmo tempo, as autoridades chinesas estão enviando mensagens contraditórias. Incursões em empresas de due diligence que operam na China, como Mintz Group e Bain & Company, deixaram outras empresas estrangeiras nervosas. Uma revisão recente da lei de espionagem do país deixou executivos estrangeiros preocupados que operações comerciais normais poderiam ser consideradas ilegais.

De sua parte, o governo Biden não fez com que o ambiente ficasse mais fácil. Na segunda-feira, colocou na lista negra mais de 30 empresas chinesas por venderem tecnologia dos EUA para os militares chineses e espera-se que estabeleça novos limites aos investimentos dos EUA na China. Washington já proibiu a venda de semicondutores avançados dos EUA para a China.

"Facilitar os laços com os EUA ajudará o objetivo do governo de ‘comércio estrangeiro estável, investimento estrangeiro estável’", disse Zhao, citando uma campanha do governo que ganhou urgência à medida que as autoridades chinesas insistem que o país está aberto novamente para negócios.

Esta é uma das razões pelas quais as autoridades chinesas, enquanto tratam com frieza as autoridades políticas e de defesa, têm se reunido com autoridades de comércio dos EUA. O ministro do Comércio chinês, Wang Wentao, reuniu-se com a secretária de Comércio Gina Raimondo e a representante comercial Katherine Tai nos EUA no mês passado.As autoridades chinesas também estão aguardando a possível aparição de Xi na reunião da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC) em São Francisco em novembro, onde ele poderia se encontrar com Biden. O último encontro deles em novembro, à margem da Cúpula do Grupo dos 20 em Bali, ajudou a aliviar as tensões.

"Pequim concordou com a visita porque parece ser a única coisa que está bloqueando muitas outras coisas, como diálogos a nível de trabalho e visitas de outros membros do gabinete", disse Yun Sun, diretor do programa para a China no Stimson Center, com sede em Washington. "Também é importante para a China não parecer que é aquele que está rejeitando o diálogo, especialmente quando os EUA estão pressionando por diálogo", disse ela.

Para a China, a viagem abre caminho para outras visitas de autoridades dos EUA, como o enviado especial do clima John F. Kerry ou a secretária do Tesouro Janet L. Yellen, cujas observações de que a separação da China seria um erro conquistaram seus fãs na China.

"Se há esperança de resultados concretos desta visita, pode ser um sinal de que o líder da China visitará os EUA para participar da APEC", disse Wang, professor da Universidade Peking. Para que isso aconteça, a visita de Blinken precisaria criar "condições mais positivas", disse ele.

As autoridades chinesas não deram nenhum detalhe sobre a visita de Blinken. De acordo com o Departamento de Estado, Blinken se reunirá com altos funcionários chineses no domingo e na segunda-feira, incluindo o ministro das Relações Exteriores Qin. Depois de se encontrar com Gates na sexta-feira, seria um desprezo notável se Xi não encontrasse Blinken.

A China também tem áreas em que poderia se comprometer e colaborar, de acordo com Wang. Isso inclui mudanças climáticas, saúde pública e esforços antidrogas.

No entanto, um ponto crítico para Pequim é o apoio contínuo dos EUA a Taiwan, que a China teme estar aumentando e minando a adesão dos EUA à política de "Uma China". Essa política reconhece a República Popular da China como o único governo legal da China, mas não aceita as reivindicações de Pequim sobre Taiwan.

"A China não tem ilusões sobre a mudança de postura dos EUA em relação a Taiwan", disse Lau Siu-kai, professor emérito de sociologia da Universidade Chinesa de Hong Kong."Sem qualquer possibilidade de preencher a lacuna entre os dois lados nessas questões, qualquer reaproximação é impossível.