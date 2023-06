Blinken chega a Pequim em missão para aliviar tensões dos EUA com a China

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, chegou a Pequim no início de domingo (horário local), em uma missão diplomática para tentar esfriar as tensões entre os EUA e a China. Blinken deve começar dois dias de negociações com altos funcionários chineses à tarde. Ele é a autoridade norte-americana de mais alto escalão a visitar a China desde que o presidente Joe Biden assumiu o cargo e o primeiro secretário de Estado a fazer a viagem em cinco anos.

A viagem ocorre depois que ele adiou os planos de visitar o país em fevereiro, após a derrubada de um balão de vigilância chinês sobre os EUA.

No entanto, as perspectivas de qualquer avanço significativo nas questões mais problemáticas enfrentadas pelas duas maiores economias do planeta são escassas, já que os laços se tornaram cada vez mais tensos nos últimos anos.

A animosidade e as recriminações aumentaram devido a uma série de divergências que têm implicações para a segurança e estabilidade globais. Blinken planeja se reunir com o ministro das Relações Exteriores da China, Qin Gang, no domingo, e com o diplomata Wang Yi e, possivelmente, com o presidente Xi Jinping na segunda-feira, segundo autoridades dos EUA.

A lista de desacordos e potenciais pontos de conflito é longa: vai desde o comércio com Taiwan, as condições dos direitos humanos na China a Hong Kong, bem como a assertividade militar chinesa no Mar do Sul da China à guerra da Rússia na Ucrânia.

Autoridades dos EUA disseram antes da partida de Blinken de Washington na sexta-feira que ele levantaria cada um deles, embora nenhum dos lados tenha mostrado qualquer inclinação para recuar em suas posições.

Pouco antes de partir, Blinken enfatizou a importância de EUA e China estabelecerem e manterem melhores linhas de comunicação.

Os EUA querem garantir "que a competição que temos com a China não se torne conflito" devido a mal-entendidos evitáveis, disse ele a repórteres. Fonte: Associated Press.