Violência e racismo persistem na polícia de cidade onde morreu George Floyd nos EUA

O Departamento de Polícia de Minneapolis, Minnesota, continuou a usar força excessiva e a praticar discriminação racial, desde a polêmica morte de George Floyd nas mãos de um de seus policiais, de acordo com um relatório oficial divulgado nesta sexta-feira (16).

As forças da ordem pública nesta cidade do norte dos Estados Unidos "utilizam, com frequência, força excessiva", incluindo a força letal, e "discriminam ilegalmente negros e nativos americanos", disse o Departamento de Justiça em um relatório condenatório da investigação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

pmh/bgs/llu/db/tt/aa