Ucrânia: perda de grãos pode se estender para próximas 5 temporadas após explosão de barragem

Os danos de longo prazo à agricultura da Ucrânia, causados pela explosão da barragem de Kakhovka, no Sudeste do país, devem ser piores do que o esperado inicialmente. Problemas com inundações, problemas de irrigação e falta de energia elétrica devem continuar prejudicando a produção agrícola da região nos próximos anos, como aponta um relatório da consultoria UkrAgroConsult.

O perigo imediato é que atualmente 600 km2 da região de Kherson foram inundados, sendo que mais de dois terços do território é ocupado pela Rússia. Segundo o relatório, 100 mil toneladas de grãos e oleaginosas armazenadas foram perdidas. Além disso, 10 mil hectares de terras agrícolas à direita do rio Dnipro foram inundados.

"Infelizmente, essa é a estimativa das perdas não apenas para a próxima temporada 2023/24, mas também para as próximas quatro ou cinco temporadas. Este será o tempo necessário para reconstruir a barragem", diz o relatório, citando declaração do vice-ministro de Política Agrária da Ucrânia, Taras Vysotskyi. Ele também estima em vários milhões de toneladas as perdas diretas e indiretas de grãos e oleaginosas devido à incapacidade de irrigação, mas afirma que elas poderiam ser parcialmente compensadas pela aplicação de fertilizantes mais potentes, de acordo com o documento. Fonte: Dow Jones Newswires.