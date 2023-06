Torcedor que invadiu campo para abraçar Messi na China é detido

Um jovem torcedor foi preso pela polícia chinesa e foi banido dos estádios por um ano depois de invadir o campo na vitória da Argentina por 2 a 0 sobre a Austrália na quinta-feira (15) para abraçar Lionel Messi.

"O Departamento de Segurança Pública do distrito de Chaoyang o colocou em detenção administrativa de acordo com a lei", disse a polícia em um comunicado divulgado nesta sexta-feira (16), identificando o jovem de 18 anos pelo sobrenome, Di. Ele não poderá entrar em um estádio nos próximos 12 meses.

"Depois do ocorrido, Di se disse arrependido e aceitou a punição proferida pela segurança pública", acrescentou, sem especificar a duração de sua detenção e se foi liberado.

O jovem, vestido com a camisa da Argentina, entrou em campo no segundo tempo para dar um abraço em seu ídolo, antes de ser apanhado pelos seguranças, enquanto o público se divertia torcendo por ele.

Messi é um grande ídolo na China, um país onde há uma forte presença de fãs do futebol, apesar de a seleção não decolar e a liga nacional estar estagnada.

Mais de 50.000 pessoas assistiram ao duelo entre a Argentina de Messi e a Austrália em Pequim. Muitos dos torcedores vestiram as camisas do astro, que marcou um golaço logo no primeiro minuto de jogo.

Centenas desses torcedores já haviam passado pelo luxuoso hotel da Albiceleste. Um deles chegou a se esconder em um armário para se aproximar de 'la Pulga', mas foi descoberto pelo serviço de segurança do estabelecimento.

