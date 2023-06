Rebaixado, Leicester anuncia auxiliar de Guardiola como novo técnico

Rebaixado para a Championship (segunda divisão inglesa) na temporada que terminou há pouco, o Leicester anunciou nesta sexta-feira (16) que o seu novo técnico será o ex-jogador italiano Enzo Maresca, que foi um dos auxiliares de Pep Guardiola no Manchester City.

Maresca, de 43 anos, assinou por três temporadas, informaram os 'Foxes', campeões da Premier League em 2016, em um comunicado.

O novo treinador jogou pelo West Bromwich, Juventus, Sevilla, Olympiakos e Málaga, entre outros.

Maresca encerrou a carreira de jogador em 2017, com um currículo que inclui um 'Scudetto' em 2002 pela Juve e duas Copas da Uefa (atual Liga Europa) conquistadas com o Sevilla em 2006 e 2007.

Ele começou a nova carreira como auxiliar no Ascoli em 2017, antes de se tornar adjunto de Manuel Pellegrini no West Ham. Em 2020, assumiu a equipe sub-21 do Manchester City, onde conquistou o título da Premier League 2.

Depois de uma curta passagem pelo Parma, voltou ao City para fazer parte da comissão técnica de Guardiola, contribuindo para a tríplice coroa conquistada pelos 'Citizens' neste ano: Copa da Inglaterra, Premier League e Liga dos Campeões.

