Putin anuncia que Rússia já transferiu ogivas nucleares para Belarus

O presidente russo, Vladimir Putin, confirmou nesta sexta-feira (16) que a Rússia já começou a transferir armas nucleares para Belarus, como havia anunciado em março.

"As primeiras ogivas nucleares foram transferidas para o território bielorrusso. São apenas as primeiras, mas antes do final do verão concluiremos o processo", disse Putin, que em março havia anunciado o envio de armas nucleares para esse país, aliado da Rússia e que faz fronteira com a Ucrânia.

