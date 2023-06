Primeiro treino do GP de Canadá de F1 é interrompido após falha em câmeras de segurança do circuito

A primeira sessão de treinos livres do Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1 durou apenas quatro minutos devido a um problema no sistema interno de câmeras, fazendo com que o segundo treino fosse prolongado de forma excepcional.

A primeira sessão, que começou às 13h30 locais (14h30 no horário de Brasília), foi interrompida quatro minutos depois do carro do francês Pierre Gasly (Alpine) quebrar antes da curva 8, provavelmente devido a um problema na embreagem, segundo Otmar Szafnauer, chefe da equipe.

Poucos minutos depois, o carro foi evacuado da pista, mas a sessão não pôde ser retomada devido a uma falha no sistema de câmeras do Circuito Gilles Villeneuve (Montreal), essencial para a segurança da competição.

A sessão, que deveria durar uma hora, não foi retomada porque o problema técnico não pôde ser resolvido a tempo.

Apenas 12 dos 20 pilotos conseguiram completar uma volta cronometrada antes de a sessão ser interrompida. A maioria deles não entrou na pista para dar uma volta rápida, o que pode indicar que o melhor tempo, feito pelo finlandês Valtteri Bottas (Alfa Romeo), não deva ser muito representativo.

Os comissários concordaram com o pedido do diretor da prova de prolongar a segunda sessão, marcada para o final da tarde, que agora durará 90 minutos em vez de 60.

