PRINCIPAIS NOTÍCIAS

COLÔMBIA RESGATE CRIANÇAS: General que comandou resgate de crianças na Amazônia agradece "espiritualidade" indígena

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Bombardeios russos em Kiev durante missão de paz de delegação africana

VATICANO SAÚDE PAPA: Papa Francisco deixa o hospital após cirurgia

=== COLÔMBIA RESGATE CRIANÇAS ===

BOGOTÁ:

General que comandou resgate de crianças na Amazônia agradece "espiritualidade" indígena

Coberto com picadas de mosquito nas mãos e no pescoço - e às vezes à beira das lágrimas - o general Pedro Sánchez dá detalhes sobre "uma das operações mais desafiadoras" de sua carreira, em que liderou o resgate de quatro crianças perdidas na selva colombiana por 40 dias.

(Colômbia acidente crianças indígenas forças-armadas, Entrevista, 700 palavras, a ser transmitida)

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

KIEV:

Rússia bombardeia Kiev durante missão de paz africana

A Rússia lançou nesta sexta-feira (16) uma série de mísseis contra Kiev, durante a visita de uma delegação de governantes africanos que pretende buscar uma solução para o conflito.

(Ucrânia África Rússia ÁfricaSul conflito diplomacia cúpula comércio agricultura, 560 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

KIEV:

Moradores de Kiev preferem ficar em casa em vez de ir para abrigos

Para chegar ao porão dilapidado que serve como abrigo antiaéreo em um bairro residencial no leste de Kiev, é preciso passar por uma porta instável colocada em uma escada quebrada.

(Ucrânia Rússia sociedade conflito defesa, 600 palavras, a ser transmitida)

=== VATICANO SAÚDE PAPA ===

ROMA:

Papa Francisco recebe alta nove dias após cirurgia no intestino

Depois de passar nove dias internado por uma cirurgia no intestino, o papa Francisco, 86 anos, recebeu alta nesta sexta-feira (16) do hospital Gemelli de Roma para retornar ao Vaticano, onde sua evolução será monitorada de perto.

(Papa religião igreja Vaticano saúde, 610 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

GUAYAQUIL:

Sequestros e extorsões, novas armas do terror no Equador

Não os matam. Preferem cortá-los vivos para que seus gritos impressionem em uma videochamada e sirvam de pressão por um resgate mais alto. Uma onda de sequestros e extorsões no Equador alimenta diversas máfias que estão mudando o país.

(Equador gangues crime narcotráfico, 700 palavras, a ser transmitida)

-- EUROPA

ATENAS:

O que se sabe do naufrágio de migrantes na Grécia

Diante da magnitude do naufrágio de quarta-feira (14) no litoral a Grécia, no qual pelo menos 78 migrantes morreram e vários foram considerados desaparecidos, muitos se perguntam se teria sido possível fazer mais para evitar essa tragédia.

(Grécia transporte imigração acidente, 630 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

PEQUIM:

Bill Gates se reúne com o presidente da China

O cofundador da Microsoft, Bill Gates, se reuniu com o presidente chinês, Xi Jinping, em Pequim nesta sexta-feira (16), durante uma visita para apoiar os esforços da China em pesquisa médica.

(EUA China política empresas saúde, 550 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

PARIS:

Elon Musk leva seu show a Paris e se reúne com Macron

O excêntrico e polêmico proprietário da Tesla e SpaceX, Elon Musk, reuniu-se nesta sexta-feira (16) com o presidente francês, Emmanuel Macron, para falar de Inteligência Artificial e veículos, antes de dar uma palestra para 4.000 pessoas.

(EUA França IA empresas investimentos, 500 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

PARIS:

COP28: luta por financiamento climático bloqueia negociações

A luta entre o Norte e o Sul sobre o financiamento do gigantesco combate às mudanças climáticas paralisa novamente as negociações antes da grande conferência anual do clima, marcada para dezembro em Dubai (COP28).

(Emirados clima carvão meio ambiente energia ONU investimentos ONG direitos Alemanha COP28, 540 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL:

- Acompanhamento das eliminatórias da Euro-2024

- Acompanhamento dos amistosos internacionais

