Michael Jordan deixará de ser dono majoritário do Charlotte Hornets

A lenda do basquete Michael Jordan venderá sua participação majoritária no Charlotte Hornets da NBA para um consórcio de investimentos, anunciou o time nesta sexta-feira (16).

O grupo de compradores é liderado por Gabe Plotkin, diretor de investimentos da Tallwoods Capital LLC, e Rick Schnall, copresidente da empresa de capital privado Clayton, Dubilier & Rice.

O grupo também inclui os músicos J. Cole e Eric Church, disse um comunicado à imprensa do Hornets Sports & Entertainment, sem revelar os termos financeiros da venda.

Jordan, que foi uma estrela universitária no estado da Carolina do Norte, onde está o Chalotte, manterá uma participação minoritária na franquia nesta operação, que ainda precisa ser aprovada pela NBA, disse a equipe.

A lenda do Chicago Bulls, aposentado das quadras em 2003, gastou aproximadamente 275 milhões de dólares em 2010 (cerca de R$ 484 milhões, na cotação da época) para assumir a maioria das ações dos Hornets, sendo o primeiro ex-jogador da NBA a se tonar dono de uma equipe.

O valor da participação de Jordan chega a aproximadamente 3 bilhões de dólares (por volta de R$ 14,5 bilhões, na cotação atual), segundo informações da ESPN, que cita uma fonte da liga.

Jordan, de 60 anos, conquistou como jogador seis anéis da NBA com os Bulls, foi eleito cinco vezes o Jogador mais Valioso (MVP, Most Valuable Player em sua sigla em inglês) da NBA e conquistou duas medalhas de ouro olímpicas.

Como diretor, no entanto, o rendimento do seu Hornets foi muito discreto, com apenas três participações na primeira fase dos playoffs desde 2010.

