Medidas de segurança 'inéditas' por presença de Putin em fórum econômico

O Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, no noroeste da Rússia, conta com medidas de segurança "inéditas" nesta sexta-feira (16) devido à participação do presidente Vladimir Putin no evento, em um contexto de crescentes ataques ucranianos à Rússia.

"As medidas de segurança (...) são inéditas", disse nesta sexta-feira o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, citado pela agência de notícias russa Interfax.

A Fundação Roskongress, que organiza o fórum, indicou que, entre outras coisas, a comunicação por Internet das operadoras móveis seria cortada.

"Use o Wi-Fi", declarou Peskov, justificando as medidas tomadas pela ameaça de ataques ucranianos.

Nos prédios do fórum, um grande número de cães farejadores patrulhava o espaço enquanto longas filas de veículos se formavam esperando para serem revistados, de acordo com o jornal local Fontanka.

Nas últimas semanas, a Rússia foi alvo de ataques de drones, ataques armados e explosões pelas quais Moscou culpa Kiev.

Embora São Petersburgo esteja muito longe da Ucrânia, uma explosão matou o influente blogueiro paramilitar Vladlen Tatarskii em abril. Moscou acusou os serviços secretos de Kiev e os opositores russos pelo ataque.

Uma semana depois, uma linha de alta tensão foi danificada por outra explosão perto de São Petersburgo, em um ato descrito como sabotagem pelas autoridades russas.

