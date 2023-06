Irrigação proibida no sudeste da Inglaterra devido à falta de água

Duas regiões do sudeste da Inglaterra serão proibidas de irrigar em meio à escassez de água, no início de um verão que ameaça ser mais seco do que o normal, informou a empresa de abastecimento de água nesta sexta-feira (16).

Regar jardins, lavar carros e encher piscinas será proibido nos condados de Kent e Sussex a partir de 26 de junho até novo aviso, informou a empresa de distribuição South East Water. Quem o fizer pode ser multado em até 1.000 libras (US$ 1.280, R$ 6.171).

Restrições de água foram impostas em todo o Reino Unido no verão passado devido a uma seca prolongada.

Nos últimos dias, a Inglaterra registrou temperaturas muito altas para a região, de mais de 32ºC no sul de Londres no último sábado. Em um país onde chove regularmente durante todo o ano, as chuvas são escassas há várias semanas.

Como consequência, a demanda por água disparou e algumas cidades ficaram sem água, obrigando algumas escolas a cancelarem aulas.

"Vimos um aumento na demanda dos clientes devido às temperaturas mais elevadas, mas isso afetou nossa capacidade de garantir o abastecimento a todos", reconheceu David Hinton, diretor da South East Water.

Neste contexto, "não temos escolha a não ser introduzir esta proibição temporária", acrescentou em comunicado.

"Esta situação se desenvolveu muito mais rápido do que no ano passado", disse ele.

vg-acc/avl/aa