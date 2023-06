Inglaterra goleia Malta (4-0) e segue 100% nas Eliminatórias da Euro 2024

Em um jogo que mais pareceu um treino, a Inglaterra garantiu a vitória logo cedo em sua visita a Malta, a quem goleou por 4 a 0, nesta sexta-feira (16), pela terceira rodada da fase da classificação para a Euro 2024.

No Grupo C, os ingleses mantêm uma campanha 100%, com 9 pontos em três jogos, depois das vitórias contra Itália (2-1) e Ucrânia (2-0), nas primeiras rodadas, em março passado.

Já Malta sofreu três derrotas em três jogos. Perdeu em março para Macedônia do Norte e Itália.

O duelo desta sexta-feira no estádio Ta'Qali, em Attard, no centro da principal ilha do arquipélago maltês, teve pouca resistência dos anfitriões, com a Inglaterra abrindo o placar logo cedo.

Aos 8 minutos, um cruzamento de Bukayo Saka foi desviado para sua própria meta por Ferdinando Apap quando tentava afastar. Aos 28, Trent Alexander-Arnold ampliou com um chute da entrada da área.

Pouco depois, aos 31 minutos, Harry Kane converteu um pênalti que ele mesmo havia sofrido, fazendo 3 a 0 para a seleção dos Três Leões antes do intervalo.

No segundo tempo, a Inglaterra não pisou no acelerador diante de uma seleção maltesa que não conseguia levar perigo para o goleiro Jordan Pickford.

Kane quase marcou seu segundo gol da noite com um chute que foi para fora aos 58 minutos, mas o quarto gol da Inglaterra veio aos 83 minutos, com outro pênalti, dessa vez convertido por Callum Wilson.

Malta buscou com mais vontade do que pontaria o gol de honra, que teria sido o segundo de toda a sua história diante da seleção inglesa.

Quem desfalcou a Inglaterra nesta janela de jogos internacionais foi o jovem talentoso Jude Bellingham, novo reforço do Real Madrid, que se recupera de uma lesão na coxa.

Na próxima rodada da fase de grupos, os ingleses vão receber a Macedônia do Norte em Manchester na segunda-feira, enquanto Malta tentará conquistar seu primeiro ponto nestas eliminatórias fora de casa contra a Ucrânia, que fará essa partida como mandante na Eslováquia devido à invasão russa.

