Hamilton faz o melhor tempo na segunda sessão de treinos do GP do Canadá de F1

O veterano Lewis Hamilton fez o melhor tempo nesta sexta-feira (16), na segunda sessão de treinos livres do Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1, seguido por seu companheiro de equipe da Mercedes, George Russell.

Os dois pilotos britânicos aproveitaram uma rara oportunidade para tomar a iniciativa rodando com pneus macios pouco antes da forte chuva cair a cinco minutos do final da segunda sessão em Montreal.

Os primeiros treinos duraram apenas quatro minutos devido a um problema no sistema interno de câmeras do circuito Gilles Villeneuve.

Hamilton, sete vezes campeão mundial de Fórmula 1, liderou a lista de tempos com a melhor volta de um minuto e 13,718 segundos, à frente de Russell por apenas 0,027 segundos.

Atrás ficaram o espanhol Carlos Sainz, da Ferrari, e o bicampeão mundial Fernando Alonso, da Aston Martin.

O monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, ficou em quinto à frente do holandês Max Verstappen (Red Bull), vencedor dos dois últimos Mundiais e líder da classificação nesta temporada após sete corridas.

O mexicano Sergio Pérez, companheiro de equipe de Verstappen e segundo colocado na temporada, ficou em oitavo à frente do ídolo local Lance Stroll (Aston Martin).

O primeiro dia de ação em Montreal, que começou com sol quente e terminou com chuva forte, foi cheio de incidentes.

Apenas 12 dos 20 carros puderam marcar tempo na primeira sessão, liderada pela Alfa Romeo de Valtteri Bottas, devido a uma falha no sistema interno de câmeras, essencial para a segurança da competição.

A curta duração do treino fez com que as segundas sessões fossem prolongadas em 30 minutos, até um total de uma hora e meia.

A sessão foi marcada por duas bandeiras vermelhas causadas por uma falha de motor do alemão Nico Hülkenberg (Haas) e problemas com a Alpine do francês Esteban Ocon, que parou na pista a pedido de sua equipe.

Mais tarde, uma forte chuva interrompeu os últimos cinco minutos da sessão.

Neste sábado, os pilotos participarão da terceira e última sessão de treinos livres e da classificação para o Grande Prêmio de domingo.

--- Resultados da segunda sessão de treinos livres do GP do Canadá:

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:13.718 (30 voltas)

George Russell (GBR/Mercedes) 1:13.745 (31)

Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) 1:13.844 (39)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:14.044 (38)

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:14.094 (38)

Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1:14.142 (34)

Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo-Ferrari) 1:14.220 (40)

Sergio Pérez (MEX/Red Bull) 1:14.250 (29)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:14.419 (31)

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:14.477 (39)

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:14.533 (38)

Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari) 1:14.544 (36)

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:14.617 (40)

Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo-Ferrari) 1:14.811 (37)

Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Red Bull) 1:14.941 (43)

Nyck de Vries (HOL/AlphaTauri-Red Bull) 1:15.002 (38)

Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) 1:15.003 (33)

Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) 1:15.092 (17)

Logan Sargeant (EUA/Williams-Mercedes) 1:15.426 (38)

Nico Hülkenberg (ALE/Haas-Ferrari) 1:16.369 (11)

