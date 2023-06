Gregg Berhalter volta a ser técnico dos EUA

Gregg Berhalter foi renomeado técnico dos Estados Unidos seis meses após sua polêmica saída do cargo, confirmou a federação americana de futebol nesta sexta-feira.

Berhalter encerrou seu contrato com o 'Team USA' após levá-lo às oitavas de final da Copa do Mundo no Catar-2022 e não foi renovado em meio a uma acirrada disputa pública envolvendo o promissor jogador Gio Reyna e sua família e uma investigação sobre um caso de violência doméstica que cometeu há três décadas.

A US Soccer realizou um processo de seleção para outro treinador desde o início do ano, mas, conforme adiantou a mídia digital The Athletic, na quinta-feira, acabou optando por reintegrar Berhalter ao cargo para o processo rumo à Copa do Mundo de 2026 que os Estados Unidos vão organizar ao lado de México e Canadá.

