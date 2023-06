França vence Gibraltar (3-0) e reforça liderança do Grupo B das eliminatórias para Euro 2024

Com um resultado menos folgado do que se previa, a atual vice-campeã mundial França venceu a modesta seleção de Gibraltar por 3 a 0 nesta sexta-feira, em jogo disputado em Faro, em Portugal, pela terceira rodada das eliminatórias para a Euro 2024.

A equipe comandada pelo técnico Didier Deschamps lidera o grupo B com 9 pontos em três jogos, enquanto Gibraltar sofreu três derrotas em três jogos realizados no torneio classificatório para a Eurocopa, que será disputada no próximo ano, na Alemanha.

Apesar do claro domínio, da posse de bola e das chances criadas pelos franceses, que saíram na frente com um gol de Olivier Giroud logo aos 3 minutos, o placar de 3 a 0 não atendeu a todas as expectativas deste duelo contra uma seleção que ocupa a 201ª posição no ranking da Fifa e é formada por atletas amadores.

Maior artilheiro da história da seleção francesa desde a última Copa do Mundo, Giroud chegou aos 54 gols pelos 'Bleus' com uma cabeçada após um cruzamento de Kingsley Coman.

O atacante do Milan, de 36 anos, já tem três gols a mais que Thierry Henry.

Pouco antes do intervalo (45+3') Mbappé converteu um pênalti, que foi marcado após um toque de mão na área de um jogador de Gibraltar. O próprio astro do Paris Saint-Germain, que foi o centro das atenções nesta semana ao anunciar que não exercerá a opção de renovar contrato com o clube parisiense, provocou o terceiro com um cruzamento dentro da área que Aymen Mouelhi desviou para o próprio gol (78').

A França havia vencido a Holanda (4-0) e a Irlanda (1-0) nas duas primeiras rodadas.

