EUA sanciona rede transnacional mexicana de tráfico de migrantes

Os Estados Unidos impuseram sanções econômicas à rede global Hernández Salas, com sede no México, à sua líder e a vários integrantes por facilitar que "milhares de pessoas entrassem ilegalmente" em território americano, informou o Departamento do Tesouro, nesta sexta-feira (16).

Esta organização transnacional, que está radicada em Mexicali (norte), opera desde 2018 e mantém vínculos com o cartel de Sinaloa, afirma em um comunicado.

Sua líder é Ofelia Hernández Salas, presa no México, à espera de sua extradição para os Estados Unidos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Essa "rede sofisticada" facilitou a viagem de pessoas que "representam problemas de segurança nacional" ao fugir dos processos de investigação, afirma Washington.

As autoridades americanas e mexicanas avaliam que as vítimas pagaram entre US$ 10.000 e US$ 70.000 (aproximadamente entre R$ 49.000,00 e R$ 338.000,00) à organização, que os transportava até a fronteira graças à ajuda de colaboradores em várias regiões, aponta o comunicado.

A empresa também está envolvida na falsificação de documentos e em corrupção no México, acrescenta.

As sanções, impostas em estreita coordenação com as autoridades mexicanas, "têm como objetivo interromper as operações globais do grupo", afirmou o subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira, Brian Nelson, citado no comunicado.

Segundo o Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos Estados Unidos, as organizações criminosas transnacionais ganham bilhões de dólares com o tráfico de pessoas.

Aproveitam-se de que a maioria dos migrantes que tentam chegar aos Estados Unidos buscam ajuda para organizar o transporte pela fronteira.

A Agência de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA (OFAC, sigla em inglês), vinculada ao Departamento do Tesouro, também sancionou quatro integrantes da rede - Raúl Saucedo Huipio, Jesús Gerardo Chávez Tamayo, Fátima Del Rocío Maldonado López e Federico Hernández Sánchez - "por ter ajudado materialmente, patrocinado e fornecido apoio financeiro, material e tecnológico, bens e serviços em apoio" à rede Hernández Salas.

As sanções incluem também o Hotel Plaza e o Hotel Las Torres por participarem de "atividades de tráfico de pessoas".

Como resultado das sanções, todos os bens e participações em bens dos sancionados que estão nos Estados Unidos ou que estejam em poder ou sob controle de americanos ficam bloqueados.

erl/gm/dd/am