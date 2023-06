Dombrovskis: UE pretende apoiar a reconstrução da Ucrânia e Rússia deve ser responsabilizada

O vice-presidente executivo da Comissão Europeia, Valdis Dombrovskis afirmou nesta sexta-feira, 16, que a União Europeia (UE) continua a fornecer apoio à Ucrânia e pretende apoiar a reconstrução do país, após a guerra com a Rússia. Ele comentou durante entrevista coletiva, porém, que a Rússia deve financiar esse trabalho, pois "precisa se responsabilizar totalmente por sua agressão". Dombrovskis falou também sobre o debate no bloco sobre reformas em suas regras fiscais. Segundo ele, novas normas sobre o tema agora em discussão podem dar mais certeza sobre o futuro fiscal dos membros da União Europeia