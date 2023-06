Chelsea oferece novo contrato a Kanté

O Chelsea ofereceu um novo contrato ao meio-campista francês N'Golo Kanté, cujo nome esteve muito ligado ao futebol saudita nos últimos dias, de acordo com listas de contratos oficiais publicadas pela Premier League nesta sexta-feira.

O contrato do jogador campeão mundial de 2018 termina em 30 de junho e seu nome aparece na lista de jogadores relacionados pelo Chelsea para a nova temporada, com a menção "oferta" entre parênteses após seu nome.

Nenhum detalhe sobre esta oferta foi divulgado e os 'Blues' não fizeram nenhuma comunicação sobre isso.

Kanté, de 32 anos, teve uma última temporada marcada por lesões e disputou apenas nove jogos com a equipe londrina.

Nos últimos dias a sua contratação pelo saudita Al Ittihad havia sido considerada praticamente fechada, com o jogador tendo assinado um pré-contrato de três anos e onde se juntaria ao compatriota Karim Benzema.

No entanto, esta transferência para o Al Ittihad está condicionada aos resultados dos exames médicos, que o clube disse estar avaliando.

Por outro lado, outro meio-campista francês do Chelsea, Tiémoué Bakayoko, não foi contratado pelo clube e seu contrato termina no dia 30 de junho.

Revelado pelo Rennes e em Stamford Bridge desde 2017 quando veio do Monaco, o francês se destacou sob o comando de Antonio Conte e conquistou a Copa da Inglaterra.

Em seguida, foi emprestado ao Monaco e ao Milan, sendo campeão italiano com o clube 'rossonero'.