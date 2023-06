Bill Gates se reúne com o presidente da China

O cofundador da Microsoft, Bill Gates, se reuniu com o presidente chinês, Xi Jinping, em Pequim nesta sexta-feira (16), durante uma visita para apoiar os esforços da China em pesquisa médica.

A reunião, anunciada pela televisão estatal chinesa, é incomum para um empresário americano. Nos últimos anos, poucos foram recebidos individualmente por Xi, entre eles o CEO da Apple, Tim Cook, e o da Amazon, Jeff Bezos.

O encontro ocorreu dois dias antes da esperada visita do secretário de Estado americano, Antony Blinken, em um contexto de fortes tensões diplomáticas entre Pequim e Washington.

"Você é o primeiro amigo americano que encontro em Pequim este ano. Nós sempre depositamos nossas esperanças no povo americano e esperamos que a amizade continue entre os povos dos dois países", disse Xi Jinping, segundo a imprensa estatal chinesa.

Bill Gates foi recebido como co-presidente da Fundação Bill & Melinda Gates.

O magnata e filantropo chegou à China na noite de quarta-feira. Ele anunciou que fez a viagem para se reunir com parceiros sobre questões de saúde e desenvolvimento.

Sua fundação anunciou na quinta-feira que doaria US$ 50 milhões (R$ 241 milhões na cotação atual) para apoiar os esforços chineses no combate a doenças como malária e tuberculose.

As doenças "afetam desproporcionalmente os países mais pobres do planeta", destacou a fundação.

O empresário americano, um dos homens mais ricos do mundo, está na China pela primeira vez desde 2019 para se reunir com sócios de sua fundação.

A fundação também renovará sua cooperação com o Global Health Drug Discovery Institute (GHDDI) - fundado em Pequim por Bill Gates -, com as autoridades municipais de Pequim e com a Universidade de Tsinghua.

"A China fez grandes progressos na redução da pobreza e na melhoria da saúde no país", disse Gates em um discurso no GHDDI na quinta-feira.

"Espero que a China possa desempenhar um papel ainda maior para enfrentar os desafios atuais, particularmente aqueles enfrentados pelos países africanos", acrescentou.

Quando esteve na China em 2019, Gates se reuniu com a primeira-dama Peng Liyuan para discutir o trabalho de sua fundação na prevenção da aids.

Em viagem anterior, em 2018, ele posou em Pequim ao lado de um contêiner cheio de excrementos para chamar a atenção para a falta de banheiros nos países em desenvolvimento.

Gates é o mais recente de uma lista de empresários ocidentais que viajaram recentemente para a segunda maior economia do mundo, aproveitando a reabertura após o fim das restrições anticovid.

Durante sua visita em maio, Elon Musk, dono da Tesla e da SpaceX, foi recebido por vários ministros chineses e visitou a enorme fábrica de carros elétricos de sua marca em Xangai, onde conversou com a equipe.

O CEO do banco JPMorgan Chase, Jamie Dimon, visitou o país no início do mês, enquanto o CEO da Apple, Tim Cook, esteve em Pequim em março. O executivo elogiou a relação "simbiótica" de sua empresa com a China.

Outros representantes de grandes empresas americanas, como Starbucks e General Motors, também visitaram a China nas últimas semanas para reuniões com autoridades do governo chinês.

As viagens de negócios foram retomadas desde que a China abandonou a política de saúde "covid zero" e reabriu suas fronteiras este ano.

