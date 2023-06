Alemanha perde amistoso contra Polônia (1-0) a um ano de 'sua' Eurocopa-2024

A um ano da Euro-2024, em que será anfitriã, a Alemanha perdeu por 1 a 0 no amistoso contra a Polônia, nesta sexta-feira, em Varsóvia, com gol do zagueiro Jakub Kiwior.

A seleção comandada pelo técnico Hansi Flick, eliminada na primeira fase do Mundial de 2022, já está oficialmente classificada para a próxima Eurocopa como país-sede mas o sinal de alerta está ligado.

A vitória da Polônia foi apenas a segunda sobre seus vizinhos em 22 jogos desde 1933, e deixou a Alemanha com uma única vitória em quatro jogos desde sua desastrosa campanha no Catar.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A 'Mannschaft' tem pela frente 12 meses de amistosos e apesar do "resultado totalmente decepcionante", Flick disse que sua equipe terá tempo para se acertar.

"Estamos em um processo e estamos fazendo testes", explicou Flick.

"Há um longo caminho a percorrer até chegarmos lá. Em junho do próximo ano, teremos uma equipe que funcionará em conjunto."

Depois de vencerem o Peru (2-0) no final de março, os alemães perderam para a Bélgica (3-2), em Colônia.

Nesta janela de junho, arrancaram um empate nos últimos minutos contra a Ucrânia, em Bremen (3-3) e perdeu em Varsóvia para a Polônia de Robert Lewandowski, seleção que chegou às oitavas de final na Copa do Catar (foi eliminada pela França).

O jogo da próxima terça-feira em Gelsenkirchen contra a Colômbia será uma nova oportunidade para os alemães reencontrarem a vitória, que, se não for conquistada, colocará grande pressão sobre a seleção tetracampeã mundial antes dos jogos de setembro contra o Japão (no dia 9), em Wolfsburg, e a França (no dia 12) em Dortmund.

tba/iga/dr/aam/dd