Seguir no PSG é "minha única opção", reafirma Kylian Mbappé

O craque do Paris Saint-Germain Kylian Mbappé reafirmou nesta quinta-feira (15) que não lhe resta outra alternativa a não ser a de continuar no clube da capital francesa se recusando a entrar em uma disputa com a entidade ou influenciar sua saída após o fim de seu contrato em junho de 2024.

"Já respondi. Disse que meu objetivo é continuar no clube, é minha única opção. Não acreditava que uma carta pudesse matar ou ofender alguém", disse o campeão mundial de 2018, referindo-se ao email enviado na segunda-feira aos dirigentes parisienses sobre sua decisão de não ativar a opção por mais um ano no PSG.

Mbappé falou com a mídia como capitão da seleção francesa, na véspera do jogo de sua equipe contra Gibraltar pelas Eliminatórias da Euro-2024.

O atacante foi questionado sobre a reação do PSG, que disse que agora está disposto a vendê-lo no mercado antes da nova temporada se ele persistir em sua intenção de não renovar além de 2024.

"Não, não há muitas coisas que me surpreendam", respondeu ele.

Ele também negou ter atrapalhado a concentração da França ao enviar sua carta quatro dias antes de uma partida internacional dos 'Bleus'.

"Aceito tudo, as pessoas podem falar, criticar, eu entendo. As pessoas não têm todos os dados. Eu sei porque faço o que faço e porque digo o que digo. Não há problema nisso", afirmou.

"Tenho uma responsabilidade como capitão. Não é o barulho que vai me fazer fugir dessa responsabilidade. Não está no meu temperamento fugir", acrescentou.

Mbappé também foi questionado sobre a reação na quarta-feira do presidente da França Emmanuel Macron, que garantiu que vai "tentar pressioná-lo" para que continue no PSG.

"Ele quer que eu continue em Paris e meu objetivo é continuar, então estamos no mesmo lugar", respondeu.

O técnico da França, Didier Deschamps, afirmou que o futuro de Mbappé "não tem impacto" na seleção.

"Ele é o capitão da equipe. Como capitão vai ser levado com muita frequência a uma coletiva de imprensa, mas pode haver outros. Se ele veio (nesta quinta-feira) é porque quis vir responder às perguntas de vocês. Ele está comprometido com o grupo para as duas partidas que temos. Não está mais tenso do que de costume", assegurou.

