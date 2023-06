PRINCIPAIS NOTÍCIAS

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Exército ucraniano "avança" apesar da resistência russa

GRÉCIA NAUFRÁGIO: Grécia procura sobreviventes de naufrágio que deixou 78 mortos

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

KIEV:

Ucrânia afirma que contraofensiva 'avança' apesar da resistência russa

A Ucrânia afirmou nesta quinta-feira (15) que o exército do país "avança" na contraofensiva, apesar da "forte resistência" das tropas russas, em particular na frente de batalha sul, no mesmo dia em que o diretor da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) visita a central de Zaporizhzhia.

=== GRÉCIA NAUFRÁGIO ===

KALAMATA:

Grécia procura sobreviventes de naufrágio que matou 78 migrantes

A Grécia prossegue nesta quinta-feira (15) com as buscas por sobreviventes do naufrágio de uma embarcação de migrantes no Mar Jônico, uma tragédia que matou 78 pessoas.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

Situação das crianças migrantes desacompanhadas preocupa o Senado dos EUA

Senadores democratas e republicanos dizem estar preocupados com o destino de crianças migrantes desacompanhadas que chegam aos Estados Unidos, onde podem acabar nas casas de "padrinhos" sem garantias ou exploradas em fábricas.

-- EUROPA

LONDRES:

Investigação conclui que Johnson 'enganou' o Parlamento sobre festas durante a pandemia

O ex-primeiro-ministro britânico Boris Johnson "enganou deliberadamente" o Parlamento a respeito do "partygate", o escândalo das festas celebradas na residência oficial quando estava no poder durante os confinamentos determinados pela pandemia de covid-19, afirmam as conclusões de um comitê parlamentar.

PARIS:

Integração dos migrantes, difícil equilíbrio entre o trabalho e a precariedade

Os migrantes integram-se mais facilmente do que antes no setor do trabalho, mas as suas vidas continuam marcadas pela precariedade e pela pobreza, segundo um relatório publicado nesta quinta-feira (15).

=== ECONOMIA ===

PEQUIM:

Banco Central da China reduz taxa de juros crucial para estimular a economia

O Banco Popular da China (BPC, central) reduziu nesta quinta-feira (15) uma taxa de juros crucial e injetou 33 bilhões de dólares (159 bilhões de reais) nos mercados financeiros, coincidindo com a divulgação de dados que mostram uma situação mais frágil da segunda maior economia do mundo.

BUENOS AIRES:

Consumo desenfreado: tática e estratégia contra a inflação na Argentina

Restaurantes lotados, longas filas para entrar no teatro, shows que esgotam em horas. Argentinos com poder aquisitivo respondem com um frenesi de consumo à escalada da inflação, que acumulou 114% nos últimos 12 meses.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

PARIS:

A ascensão dos robôs simpáticos

A palavra robô foi, por anos, associada a uma máquina de rosto impessoal ou ameaçador, parecido com o famoso "Exterminador do Futuro", protagonizado por Arnold Schwarzenegger.

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL:

- Acompanhamento da semifinal da Liga das Nações da Uefa entre Espanha e Itália

