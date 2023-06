Grilos invadem cidade nos Estados Unidos

Invasores tomaram uma cidade do estado americano de Nevada, mas não se tratam de alienígenas, nem de humanoides, e sim de grilos.

Milhões de grilos mórmon invadiram Elko, cobrindo estradas, casas e bloqueando o acesso ao hospital. Moradores dizem que estão fartos da presença dos insetos.

"Você se sente superinvadida", reclamou Colette Reynolds, em entrevista à emissora de TV CBS. "Quando você está em casa, parece que está chovendo, porque eles se jogam de onde quer que estejam pendurados e caem."

Os insetos começam a causar problemas ao atendimento de emergências da região. "Para trazer pacientes ao hospital, tivemos que colocar pessoas do lado de fora com vassouras e sopradores de folhas", contou Steve Burrows, do Hospital Regional do Nordeste de Nevada, em entrevista ao canal local KSL TV. "Chegou ao ponto de termos que trazer o caminhão de remoção de neve e usá-lo para empurrar as pilhas de grilos."

O entomologista Jeff Knight, de Nevada, disse que enxames de grilos não são incomuns na região, mas que se tornam mais evidentes à medida que as populações humanas se expandem e ocupam áreas antes desabitadas.

A má notícia para a população de Elko é que não há muito que se possa fazer, além de esperar. "O jeito é tolerá-los. Eles, provavelmente, seguirão seu caminho", disse Knight à CBS.

