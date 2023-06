Golfinhos mortos: instituição divulga imagens para combater caçadas em ilhas da Dinamarca

Moradores das Ilhas Faroe, remoto arquipélago dinamarquês situado entre Islândia e Noruega, já assassinaram mais de 500 golfinhos desde maio deste ano, quando uma tradicional caçada como "grindgráp" começou. Imagens das águas do oceano manchadas de vermelho, pelo sangue dos animais, e de diversos corpos de golfinhos abertos foram divulgados pela organização Sea Shepherd UK, uma instituição beneficente de conservação marinha que critica a prática.

O "grindadráp" é uma caça centenária promovida por moradores da ilha em todos os verões em que os caçadores cercam as baleias-piloto, uma espécie de golfinho, com um semicírculo de barcos de pesca e os conduzem até uma faixa de água rasa, onde os animais ficam encalhados e, dessa forma, são mortos com facas. A prática é considerada legal no território.

Segundo a Sea Shepherd UK, nesta quarta-feira, 14, houve duas caçadas no território, com 269 baleias-piloto de barbatanas longas mortas na cidade de Vestmanna e 178 baleias-piloto de barbatanas longas mortas em Leynar. Estas foram as quarta e quinta práticas de grindadrap em 2023, totalizando 570 animais mortos desde 1º de maio.

Com a chegada do verão, todos os anos imagens da caçada provocam indignação em defensores dos direitos dos animais, que condenam a prática. O "grindadráp", porém, ainda goza de amplo apoio no território, com o argumento de que os animais alimentam a população local e de que a prática é uma tradição secular.

Em 2022, o governo limitou o número de golfinhos-de-cara-branca do Atlântico que poderiam ser mortos para 500 por ano. A determinação aconteceu depois de uma matança incomum, que deixou 1,4 mil animais mortos e causou protestos.