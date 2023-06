Francês Rudi Garcia é o novo técnico do Napoli

O francês Rudi Garcia vai assumir o comando do Napoli substituindo Luciano Spalletti, anunciou o clube campeão da última liga italiana em sua conta oficial no Twitter nesta quinta-feira (15).

"Rudi Garcia é o novo treinador do Napoli! Seja bem-vindo, Mister!", escreveu o clube em sua rede social junto com uma foto do novo técnico.

O presidente do Napoli, Aurelio De Laurentiis, também divulgou a notícia no Twitter.

"Tenho o prazer de anunciar que depois de tê-lo conhecido nos últimos dez dias, o Sr. Rudi Garcia será o novo treinador do Napoli. Dou-lhe as mais sinceras boas-vindas e os meus melhores votos", afirmou.

Garcia, de 59 anos, já havia tido uma primeira passagem pelo 'Calcio', à frente da Roma (2013-2016), onde curiosamente foi substituído por Spalletti.

Em abril, foi demitido do Al Nassr, da Arábia Saudita, clube onde joga o craque português Cristiano Ronaldo e ao qual Garcia havia chegado em julho de 2022. Segundo diversos meios de comunicação, o francês foi demitido do time de Riad tanto pelos resultados decepcionantes quanto por sua má conexão com os jogadores.

Exceto pelas experiências na Roma e no Al Nassr, Rudi Garcia desenvolveu sua carreira nos times franceses, especialmente no Dijon (2002-2007), Lille (2008-2013), Olympique de Marselha (2016-2019) e Lyon (2019-2021).

Luciano Spalletti, de 64 anos, havia oficializado sua saída do Napoli após o término da temporada, no final de maio, explicando que estava "cansado" e que preferia se afastar do futebol por um tempo.

O Napoli foi campeão da Serie A 2022-2023 com sobras, conquistando o título já no início de maio, na 33ª rodada.

Assim, conquistou o seu terceiro campeonato italiano, depois de ter vencido os dois primeiros na 'era Diego Maradona', em 1987 e 1990.

